Partono le attività congiunte tra Vigili del Fuoco e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per formare gli studenti sulla gestione delle emergenze. Le iniziative prevedono incontri nelle scuole, con esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, rivolte ai ragazzi di diverse età. L’obiettivo è insegnare loro come comportarsi in caso di incidenti o calamità, rafforzando la cultura della sicurezza tra i giovani.

La sicurezza è al primo posto per uno Stato civile e di diritto, specialmente quando si parla di giovani e persone fragili. È per questo che il ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione hanno ideato un’idea di comunicazione chiara sui social, attraverso dei video che mettono i ragazzi al corrente dei rischi che si corrono durante incidenti e altre calamità. La conferenza di presentazione ha avuto luogo al Viminale, precisamente nel Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco, alla presenza del sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, e della sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti. Sicurezza durante roghi e incidenti: la conferenza sui video social al Viminale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Scuola e sicurezza, parte l’intesa tra Vigili del Fuoco e Mit per insegnare ai ragazzi a gestire le emergenze

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