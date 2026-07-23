L’Onu ha condannato la decisione del governo nicaraguense di sospendere le elezioni previste. L’Alto Commissario per i Diritti umani ha criticato la limitazione dei diritti civili e politici nel paese, evidenziando che questa mossa rappresenta una violazione delle norme internazionali. La sospensione delle elezioni è stata annunciata senza indicazioni precise su nuove date o modalità di svolgimento. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per le implicazioni sulla democrazia nel paese.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Volker Türk, ha condannato la nuova stretta sui diritti civili e politici in Nicaragua, dopo l’annuncio del presidente Daniel Ortega di voler sospendere la convocazione di nuove elezioni e ha chiesto alle autorità nicaraguensi di riaprire lo spazio civico e di ripristinare lo Stato di diritto. Read Also Parlamento: trasformare in legge la decisione di Ortega Il presidente dell’Assemblea nazionale nicaraguense, Gustavo Porras, ha annunciato che entro la fine di luglio il Parlamento presenterà una riforma per trasformare in legge le decisioni di Ortega. Secondo Porras,... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Nicaragua, l’Onu condanna la decisione di sospendere le elezioni

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