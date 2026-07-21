il presidente del nicaragua vuole abolire le elezioni

Domenica, il presidente del Nicaragua ha dichiarato che nel paese non si terranno più elezioni. Sebbene le elezioni precedenti non fossero state considerate libere da diversi anni, si svolgevano ancora regolarmente. Ora, secondo quanto annunciato, le consultazioni previste per il 2027, sia presidenziali che parlamentari, sono state cancellate senza ulteriori spiegazioni.

Domenica il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha annunciato che nel paese non si terranno più elezioni. Il voto era già non libero da anni, ma le elezioni venivano comunque organizzate: nel 2027 si sarebbe dovuto votare per quelle parlamentari e presidenziali, che ora dovrebbero essere cancellate (Ortega non ha dato altri dettagli). Ortega è in carica dal 2007 e dal 2025 è co-presidente insieme alla moglie Rosario Murillo. In oltre vent’anni ha progressivamente eroso la democrazia e smantellato le tutele legali che imponevano limiti e controlli sul potere del presidente, ricorrendo spesso a metodi violenti per arrestare e detenere gli oppositori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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