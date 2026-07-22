Il presidente del Nicaragua ha dichiarato che il paese non terrà più elezioni. La decisione è stata comunicata da Ortega, ex guerrigliero e leader del Fronte sandinista di liberazione nazionale. La misura ha suscitato poche reazioni, anche tra esponenti della sinistra italiana, tra cui un ex ministro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte di altri esponenti politici o organizzazioni internazionali.

Il Nicaragua non avrà più elezioni. Ad annunciarlo è stato il presidente Daniel Ortega, ex guerrigliero e storico leader del Fronte sandinista di liberazione nazionale. E meno male che doveva occuparsi di liberazione: il movimento rivoluzionario di matrice marxista-leninista che nel 1979 rovesciò la dinastia dei Somoza oggi ha liberato i nicaraguensi anche dal diritto di scegliere chi li governa. Massimo D’Alema, che con le urne sandiniste ebbe in passato una certa familiarità, prenderà nota: Ortega ha risolto il problema alla radice. Dopo quasi vent’anni consecutivi al potere, lui ha trasformato il Paese centroamericano in una delle ultime... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “compagno” Ortega abolisce le elezioni in Nicaragua, la sinistra italiana resta zitta. E anche D’Alema…

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