A Centocelle, quartiere di Roma in cui vivo da sei anni, si percepisce un senso di appartenenza condivisa. Lo scrittore Vins Gallico descrive il quartiere come un luogo che non rappresenta il confine di Roma, ma piuttosto un punto di rinascita urbana. La zona viene vista come un luogo in cui le persone si sentono parte di una comunità, indipendentemente dalla provenienza. La narrazione sottolinea un senso di inclusione e rinascita che caratterizza il quartiere.

Centocelle è il nome del quartiere di Roma in cui abito da sei anni. Un quartiere che secondo lo scrittore calabrese Vins Gallico non è lì “dove finisce Roma”, dal titolo del romanzo partigiano della scrittrice sarda Paola Soriga, ma può essere invece “il posto dove la città rinasce”. Il nome di Centocelle deriva dal latino centum cellae, “cento stanze”. Anche se alcune tradizioni popolari parlano di un accampamento militare con cento alloggi per la cavalleria fatto costruire dall’imperatore Costantino, gli storici affermano che il nome si riferisce più probabilmente ai tanti resti architettonici, non necessariamente militari, legati a complessi e ville romane, in un’area abitata e frequentata per un lungo periodo tra il sesto secolo aC. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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