La maledizione dell’allenatore straniero | nessun allenatore straniero ha mai vinto il Mondiale

Nessun allenatore straniero ha mai vinto la Coppa del Mondo. La statistica riguarda tutte le edizioni del torneo finora disputate, senza eccezioni. La notizia arriva da una fonte specializzata in calciomercato e analizza i risultati delle squadre vincitrici e degli allenatori alla guida. Non sono stati citati dettagli su eventuali tentativi o qualificazioni recenti. La mancanza di vittorie di allenatori stranieri si ripete nel corso delle edizioni del torneo.

2026-07-16 11:41:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it . L’eliminazione dell’Inghilterra in semifinale ha confermato ancora una volta una delle tendenze più durature della Coppa del Mondo: nessuna nazione ha mai alzato il trofeo con un allenatore straniero in carica. Solo due manager stranieri sono arrivati??in finale Il punto più lontano a cui è arrivato un allenatore straniero è stata la finale, ed è accaduta solo due volte. Il primo era George Raynor l’inglese che guidava Svezia alla finale del 1958 prima di perdere contro Pelé Brasile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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