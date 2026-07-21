In Italia, sempre più squadre scelgono portieri stranieri, anche se ci sono italiani validi. Se la Juventus dovesse ingaggiare Dibu Martinez, la tendenza a puntare su stranieri si rafforzerebbe. La serie A sembra favorire sempre di più i portieri provenienti dall’estero, anche se ci sono italiani altrettanto competitivi. La scelta dei club si orienta verso portieri stranieri, lasciando meno spazio ai talenti italiani.

E così, tanto più se la Juve dovesse chiudere con Dibu Martinez (ma è davvero più forte di Vicario?), la tendenza sarà confermata. La serie A si affiderà sempre di più a portieri stranieri. E non solo ad alti livelli. Già, perché Martinez andrebbe ad aggiungersi a Maignan, all’altro Martinez - quello interista - a Svilar, a Jean Butez del Como, tra l’altro un’originalità anagrafica - 31 anni - rispetto alla voglia di Fabregas di puntare su giovanissimi. Tra le squadre impegnate tra Champions ed Europa League, insomma, resterebbe solo il Napoli con un numero uno di casa nostra, visto che Meret sembra aver guadagnato punti su Milinkovic Savic nelle preferenze di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Perché in Italia scelgono tutti il portiere straniero? Quelli bravi ci sono, ma nessuno li lancia

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