Durante l’episodio di WWE Raw di questa notte, Je’von Evans ha mostrato la nuova maglia Away della Juventus, indossandola in pubblico. La maglia è di colore rosa e sarà utilizzata dalla squadra durante la prossima stagione. La presentazione si è svolta nel corso della trasmissione televisiva, senza un evento dedicato ufficiale. La maglia è stata mostrata ai telespettatori mentre Evans la indossava, senza ulteriori annunci o comunicazioni ufficiali.

La Juventus ha scelto un modo molto particolare di presentare al mondo la sua nuova maglia Away. Durante l’episodio di WWE Raw di questa notte, infatti, Je’von Evans si é presentato con la maglia rosa che la squadra piemontese indosserà durante la prossima stagione. Un tributo classico alla prima divisa della società, che nel 1897 debuttó in rosa, prima di adottare il bianconero qualche stagione dopo. L’iconica divisa rosa, che ciclicamente viene riproposta dal club, é stata presentata a Raw come parte dell’accordo strategico pluriennale che Juve e WWE hanno stipulato l’anno scorso e che promette di portare reciproci vantaggio alle due compagnie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - FOTO: Je’von Evans presenta la nuova maglia della Juventus a Raw

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