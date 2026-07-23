nel ventre di genova

Un uomo è stato trovato morto questa mattina in un vicolo del centro storico di Genova. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso né sull’identità della vittima. Sul posto sono presenti gli agenti e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e verificando le telecamere di sorveglianza della zona.

Tra caruggi, botteghe storiche e palazzi nobiliari, la città ligure rimane ancorata al suo passato e alle geografie imposte dal mare. Scoprirla significa accoglierne anche le contraddizioni, come racconta Andrea Formenti, autore Lonely Planet. . 🔗 Leggi su Panorama.it

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