Nel Sudafrica sono stati trovati i resti di un imprenditore all’interno di un coccodrillo catturato in una zona umida. L’identità della vittima è stata confermata grazie a un anello rinvenuto tra i resti. Durante l’ispezione, sono state trovate anche sei paia di scarpe all’interno del coccodrillo, che ora sono al centro delle indagini. Le autorità stanno analizzando i dettagli per capire cosa possa aver portato a questa scoperta inaspettata.

? Domande chiave Come ha fatto l'anello a rivelare l'identità della vittima?. Cosa nascondeva il coccodrillo insieme alle sei paia di scarpe?. Perché le piogge hanno reso letale quel ponte sommerso?. Come sono intervenuti i soccorsi per trasportare il predatore?.? In Breve Identificazione avvenuta tramite un anello tra i resti di Gabriel Batista.. Nel ventre del rettile sono state rinvenute sei paia di scarpe.. L'imprenditore di 59 anni scompariva a Komatipoort durante forti piogge.. Operazione di recupero del coccodrillo effettuata con un elicottero in Mpumalanga.. Il ritrovamento di resti umani nel ventre di un grosso coccodrillo in Sudafrica ha posto fine alla ricerca di Gabriel Batista, l’imprenditore portoghese scomparso una settimana fa a Komatipoort.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sudafrica: ritrovati i resti dell’imprenditore nel ventre di un coccodrillo

Imprenditore portoghese scomparso in Sudafrica ritrovato nel ventre di un coccodrillo

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