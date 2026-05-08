La storia del 59enne scomparso in Sudafrica e ritrovato nel ventre di un coccodrillo

Un uomo di 59 anni, originario di Madeira e residente da tempo in Sudafrica, è scomparso nel paese africano e, successivamente, è stato trovato all’interno di un coccodrillo. La scomparsa dell’imprenditore, che gestiva un albergo nella zona di Komatipoort al confine con il Mozambico, ha portato a una ricerca che si è conclusa con una scoperta macabra. La vicenda ha attirato l’attenzione locale sulle circostanze della tragica fine.

Tragico epilogo e macabra scoperta, in Sudafrica, per l’ imprenditore portoghese Gabriel Batista, di 59 anni, originario dell’isola di Madeira e residente da anni a Komatipoort, al confine con il Mozambico, dove gestiva un albergo. Le autorità lo cercavano da circa una settimana, dopo la sua scomparsa avvenuta mentre, a bordo della sua auto, tentava di attraversare un ponte parzialmente sommerso a causa delle forti piogge che avevano colpito la di Mpumalanga. Le ricerche. Per giorni, i soccorsi hanno cercato invano tracce del 59enne finché, su una piccola isola nel letto del fiume, non è stato trovato un coccodrillo di grandi dimensioni con il ventre particolarmente gonfio, che ha fatto sospettare alle autorità che si fosse nutrito di recente.🔗 Leggi su Open.online

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