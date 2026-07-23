Il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che il nome del commissario tecnico sarà deciso in base al progetto, non a una preferenza personale. La scelta sarà fatta considerando la persona più adatta a seguire questa direzione. Il commento si inserisce nel contesto di un rilancio del calcio italiano, con i dirigenti della Federazione che si preparano a definire il nuovo incarico a Milano. Tra loro ci sono il presidente, il direttore tecnico e un advisor.

Il rilancio del calcio italiano parte da qui, da Milano, e da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Figc: dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini, fino all'advisor Leonardo., Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della Figc per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo ct azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso., In conferenza stampa, sono intervenuti Malagò e Maldini, introdotti dal presidente di Lega, Ezio Simonelli: "Giovanni Malagò vola alto e la dimostrazione è aver scelto Maldini e Leonardo come suoi primi collaboratori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Maldini: "Ct? Attendiamo la persona che vogliamo, conta il progetto". Il retroscena su Ancelotti

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