Maldini | Ct? Attendiamo la persona che vogliamo conta il progetto Il retroscena su Ancelotti
Il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che il nome del commissario tecnico sarà deciso in base al progetto, non a una preferenza personale. La scelta sarà fatta considerando la persona più adatta a seguire questa direzione. Il commento si inserisce nel contesto di un rilancio del calcio italiano, con i dirigenti della Federazione che si preparano a definire il nuovo incarico a Milano. Tra loro ci sono il presidente, il direttore tecnico e un advisor.
Il rilancio del calcio italiano parte da qui, da Milano, e da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Figc: dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini, fino all'advisor Leonardo., Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della Figc per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo ct azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso., In conferenza stampa, sono intervenuti Malagò e Maldini, introdotti dal presidente di Lega, Ezio Simonelli: "Giovanni Malagò vola alto e la dimostrazione è aver scelto Maldini e Leonardo come suoi primi collaboratori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Nesta su Maldini: È l'unica persona al mondo che mi mette ancora soggezione
Notizie e thread social correlati
Guardiola e Maldini legati a doppio filo: il retroscena del 2009 può portare Pep ctNel 2009, un retroscena riguarda un possibile passaggio di Guardiola alla guida tecnica di una squadra italiana, ma l’accordo non si concretizzò.
Maldini: “CT Italia, abbiamo parlato anche con Ancelotti”Maldini ha annunciato che sono stati individuati alcuni candidati per il ruolo di allenatore della nazionale italiana.
Si parla di: FIGC - Maldini: Ct? Ideale chiudere entro il weekend, ma attendiamo la persona che vogliamo davvero, non c'è tanta fretta.
Maldini: Ct? Ideale chiudere entro il weekend, ma attendiamo la persona che vogliamoIl rilancio del calcio italiano parte da qui, da Milano, e da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Figc: dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini, fino a ... msn.com
Nuovo allenatore Italia, Maldini: Il ct? Prima di Guardiola abbiamo parlato anche con AncelottiLa conferenza stampa di Malagò insieme all'ex Milan e Leonardo sul prossimo commissario tecnico della Nazionale ... corrieredellosport.it