Nazionale Maldini svela | Contattato anche Ancelotti

Paolo Maldini ha confermato di essere stato contattato anche da Carlo Ancelotti per il ruolo di allenatore della nazionale italiana. La giornata ha visto intervenire anche altre figure di rilievo, tra cui il presidente di una importante federazione e un ex calciatore e dirigente. Le dichiarazioni riguardano le decisioni sul futuro del commissario tecnico e le possibili scelte per la guida della squadra nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito alle nomine.

Giornata chiave sul futuro della nazionale italiana con le parole di Maldini, Malagò e Leonardo per quello che riguarda il CT. Nazionale, le parole di Maldini sul CT (Ansa Foto) – calciomercato.it Maldini sul prossimo Ct della Nazionale: “ Voi avete individuato un nome e quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi come Guardiola. Non possiamo nascondere che prima avevamo parlato anche con Ancelotti. Siamo partiti dai migliori al mondo e bisognava verificare la disponibilità generale. Realisticamente la scelta arriverà la prossima settimana perché vogliamo scegliere la persona giusta. Il progetto è ambizioso: è un momento difficile, ma quando l’Italia chiama bisogna rispondere” Malagò: “C’è condivisione totale con Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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