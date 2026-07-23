Al termine dell’assemblea di Lega Serie A, Paolo Maldini ha parlato della possibile scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ha confermato che ci sono state discussioni anche con Ancelotti. Riguardo a Guardiola, ha fornito una risposta, ma senza ulteriori dettagli. Maldini ha partecipato alla conferenza stampa negli uffici di Via Rossellini.

Al termine dell'assemblea di Lega Serie A, tenutasi negli uffici di Via Rossellini, Paolo Maldini ha risposto ad alcune domande sulla Nazionale in conferenza stampa. Lo storico capitano del Milan ha confermato i contatti con Pep Guardiola per il ruolo di commissario tecnico, ma ha anche parlato di Carlo Ancelotti, inserendolo tra i candidati nella corsa alla panchina azzurra. Nazionale, le parole di Paolo Maldini. Maldini ha iniziato la conferenza stampa spiegando le condizioni che lo hanno portato a diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Il neo-presidente della Figc Giovanni Malagò ha avuto un ruolo fondamentale per convincere l'ex difensore ad accettare l'incarico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, Maldini: "Nuovo CT? Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Su Guardiola vi dico questo"

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Calcio, Maldini: Per nuovo ct colloqui con Guardiola e Ancelotti, sono i migliori al mondo

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