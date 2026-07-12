Il nome più ricorrente tra i candidati alla guida della nazionale italiana è quello di Pep Guardiola, indicato come il sogno di Maldini e Leonardo, che sono stati incaricati di gestire il calcio e la nazionale. Né i tecnici italiani Conte né Mancini sono considerati, poiché non incontrano il favore di Maldini. La scelta di Guardiola sarebbe stata avanzata come una possibilità, anche se non confermata ufficialmente.

Né Conte né Mancini. Né Conte né Mancini, che pare non facciano impazzire Paolo Maldini (nuovo direttore tecnico dell’Italia). Ma Pep Guardiola. È lui il sogno della premiata coppia Maldini-Leonardo cui Malagò ha affidato il calcio italiano e quindi anche la Nazionale. Ne scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda come Conte e Mancini non siano in cima al gradimento dei nuovi dirigenti azzurri. La Gazzetta scrive che Leobardo è l’uomo che fu in grado di portare Messi al Psg. Certo, aggiunge, il Psg aveva mezzi economici che la Federcalcio non ha. Però perché non provarci lo stesso? È quello che Maldini e Leonardi stanno già facendo. Leonardo ha già portato Messi al Psg, se si ripetesse con Guardiola in Nazionale?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola ct della Nazionale, la pazza idea di Maldini e Leonardo (ma c’è anche Ancelotti)

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