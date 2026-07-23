Il direttore tecnico della FIGC ha detto che si aspetta di annunciare il nuovo ct entro questa settimana, ma sta aspettando la persona desiderata. Ha anche riferito di aver parlato con Ancelotti e Guardiola, ritenuti i migliori al mondo, prima di decidere. La scelta del tecnico è ancora in fase di definizione, con una preferenza chiara per il candidato ritenuto più adatto. La decisione finale dipende dall’individuazione della persona giusta.

“Il ct? L’ideale sarebbe averlo entro questa settimana, ma stiamo aspettando la persona che realmente vogliamo”. A parlare è il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini nel corso di una conferenza stampa dopo l’incontro con l’assemblea della Lega Serie A, a cui hanno partecipato anche il presidente della Figc Giovanni Malagò e l’advisor Leonardo. Il tema è ovviamente quello del nuovo commissario tecnico della nazionale e la domanda su Pep Guardiola è inevitabile dopo la notizia dell’incontro degli scorsi giorni: “ Guardiola? Ad oggi non possiamo dare indicazioni, non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, perché... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Guardiola? Abbiamo parlato anche con Ancelotti, era giusto iniziare dai migliori del mondo”: Maldini sul nuovo ct

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TUCHEL e ANCELOTTI tiveram as PIORES ELIMINAÇÕES

Notizie e thread social correlati

Nuovo ct Italia, Maldini conferma: «Guardiola è uno degli obiettivi, abbiamo parlato anche con Ancelotti»Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha dichiarato che tra gli obiettivi c’è Guardiola, con cui è stato già avviato un dialogo, e anche con...

Maldini: “CT Italia, abbiamo parlato prima con Ancelotti poi con Guardiola”Maldini ha annunciato che la federazione calcistica ha contattato prima Carlo Ancelotti e poi Pep Guardiola come possibili allenatori della Nazionale.

Temi più discussi: Maldini e Leonardo incontrano Guardiola per il ruolo di ct della Nazionale: cosa può succedere, si dimezzano le quote; Marchisio punta su Guardiola ct Italia e sulla Juve dice serve tempo; Malagò adesso si sbilancia: Guardiola? Per lui si possono fare eccezioni; L'Italia a Guardiola, clamoroso! Incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona.

Le parole di Maldini e Leonardo in conferenza: Abbiamo parlato anche con #Ancelotti prima di #Guardiola - Leggi qui le dichiarazioni integrali x.com

Nuovo allenatore Italia, Maldini: Il ct? Prima di Guardiola abbiamo parlato anche con AncelottiLa conferenza stampa di Malagò insieme all'ex Milan e Leonardo sul prossimo commissario tecnico della Nazionale ... corrieredellosport.it

Italia, Maldini: Non solo Guardiola per il ruolo di ct, abbiamo parlato anche con Ancelotti. Aspettiamo chi vogliamo davveroIl presidente della Figc Giovanni Malagò, il dt Paolo Maldini e l'advisor Leonardo oggi, giovedì 23 luglio, si sono ... msn.com