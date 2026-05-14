Malagò studia la propria Nazionale | dal ruolo di Maldini in FIGC al sogno Guardiola come ct!

Giovanni Malagò sta valutando diverse opzioni per il futuro della nazionale di calcio. Attualmente, ha un ruolo legato alla FIGC, e tra le possibilità c'è la possibilità di coinvolgere figure come Maldini. Inoltre, circolano voci su un interesse per un allenatore di alto livello, come Guardiola, per ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Le decisioni in vista delle prossime elezioni della federazione sono al centro delle sue considerazioni.

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