Nazionale tra Pirlo e Mancini rispunta Guardiola Malagò | Nessuno scontro sul ct Tra pochi giorni saprete
Durante questa settimana si attende una decisione sulla nuova guida tecnica della nazionale di calcio, dopo le dimissioni di Rino Gattuso in seguito alla mancata qualificazione al Mondiale. Tra i nomi più discussi ci sono quelli di Pirlo, Mancini e Guardiola, anche se non sono stati ancora annunciati ufficialmente. Il presidente della federazione ha dichiarato che non ci sono scontri tra i candidati e che nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo commissario tecnico.
Roma, 20 luglio 2026 - La settimana che è appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per capire chi succederà a Rino Gattuso - dimessosi dopo la mancata qualificazione al Mondiale - sulla panchina della nazionale azzurra di calcio. Di questo ha ovviamente parlato il nuovo presidente della FIGC Gianni Malagò in un’intervista concessa a Sky Sport, nella quale ha chiesto però ancora un po’ di pazienza per arrivare a dama sul nuovo ct e ha ribadito che la scelta sarà fatta in piena sintonia con il Direttore Tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo: “Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. Due settimane perché... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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