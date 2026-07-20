Durante questa settimana si attende una decisione sulla nuova guida tecnica della nazionale di calcio, dopo le dimissioni di Rino Gattuso in seguito alla mancata qualificazione al Mondiale. Tra i nomi più discussi ci sono quelli di Pirlo, Mancini e Guardiola, anche se non sono stati ancora annunciati ufficialmente. Il presidente della federazione ha dichiarato che non ci sono scontri tra i candidati e che nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo commissario tecnico.

Roma, 20 luglio 2026 - La settimana che è appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per capire chi succederà a Rino Gattuso - dimessosi dopo la mancata qualificazione al Mondiale - sulla panchina della nazionale azzurra di calcio. Di questo ha ovviamente parlato il nuovo presidente della FIGC Gianni Malagò in un’intervista concessa a Sky Sport, nella quale ha chiesto però ancora un po’ di pazienza per arrivare a dama sul nuovo ct e ha ribadito che la scelta sarà fatta in piena sintonia con il Direttore Tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo: “Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. Due settimane perché... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nazionale, tra Pirlo e Mancini rispunta Guardiola. Malagò: “Nessuno scontro sul ct. Tra pochi giorni saprete”

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