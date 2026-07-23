Secondo indiscrezioni, Pep Guardiola chiederebbe circa 20 milioni di euro all’anno per diventare il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Nel frattempo, la Federazione avrebbe contattato anche Carlo Ancelotti. Il presidente della Federazione ha dichiarato che stanno aspettando la proposta giusta. La trattativa tra le parti rimane ancora in fase preliminare.

MILANO – Secondo le indiscrezioni, Pep Guardiola chiederebbe circa 20 milioni l’anno per guidare la Nazionale italiana. Ma la novità è Carlo Ancelotti contattato dalla Federazione. E la possibilità che da qui ai prossimi giorni spuntino anche altri nomi “per completare il gruppo”. C’è fretta, ma non troppa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale e non solo. L’importante è trovare le figure giuste. E’ quanto emerso dalla prima uscita ufficiale del neo presidente della Figc Giovanni Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia, Paolo Maldini, e dell’advisor Leonardo che hanno presentato in assemblea, alle società di Serie A, la nuova idea di assetto del Club Italia e il piano di ristrutturazione tecnica del calcio italiano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale: Guardiola ct costerebbe 20 milioni l’anno. Contattato anche Ancelotti. Maldini: “Aspettiamo quello giusto”

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