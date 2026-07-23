Due ufficiali di nazionalità turca sono stati trovati morti a bordo di una nave mercantile battente bandiera maltese attraccata a Mazara del Vallo. La nave, denominata Amisos, è arrivata nel porto con i corpi a bordo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso, che al momento sono sconosciute. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti.

È un giallo la morte dei due ufficiali, entrambi di nazionalità turca, rinvenuti a bordo della nave mercantile Amisos, battente bandiera maltese. Da ieri mattina la nave, un general cargo che proveniva dalla Germania ed era diretta in Turchia, si trova ormeggiata al molo Ronciglio del porto di Trapani, sotto sequestro amministrativo e a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha avviato le indagini. È arrivata da Mazara, dove aveva inizialmente attraccato e dove sono rimaste le due salme. Sarà un lavoro giudiziario in sinergia quello tra le procure di Marsala, competente per il territorio di Mazara, e quella di Trapani, dove si trova il mercantile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Nave mercantile approda a Mazara del Vallo con due ufficiali turchi morti a bordo

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Si parla di: Nave mercantile approda a Mazara del Vallo con due ufficiali turchi morti a bordo; Due morti a bordo della Amisos: il cargo sotto sequestro amministrativo a Trapani.

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