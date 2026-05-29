A Mazara del Vallo, uno scuolabus e un’auto si sono scontrati, provocando il ferimento di almeno tredici persone, tra cui otto bambini. Due dei feriti sono in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto lungo una strada cittadina e ha coinvolto anche altri passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sarebbero almeno tredici, tra cui otto bambini, i feriti di un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus e un'auto. Lo scontro è avvenuto a Mazara del Vallo. Sul mezzo scolastico, diretto verso la Borgata Costiera, viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14,30. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47910513 Dopo l'impatto con il Nissan Qashqai, lo scuolabus si è coricato su un lato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mazara del Vallo, scuolabus si scontro con un'auto: 8 bimbi feriti, due gravi

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Mazara, scontro tra scuolabus e auto: bambini feriti, due sono gravi

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: feriti otto bambini, due sono graviOtto bambini sono rimasti feriti in uno scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo.

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Il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto. Nella sua vettura c'erano la moglie incinta e cinque bambini. #ANSA x.com

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