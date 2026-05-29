Mazara del Vallo scuolabus si scontra con un'auto | 13 feriti di cui 8 bambini due sono gravi

A Mazara del Vallo, uno scuolabus si è scontrato con un'auto mentre si dirigiva verso la Borgata Costiera. Nell’incidente sono rimaste ferite 13 persone, tra cui otto bambini. Due dei feriti sono in condizioni gravi. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e sono in corso le indagini. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle dinamiche precise dell’impatto.

Uno scuolabus diretto verso la diretto verso la Borgata Costiera a Mazara del Vallo si è scontrato con un'automobile in un incidente le cui cause non sono ancora state chiarite. Sono rimaste ferite 13 persone, di cui 8 bambini di una scolaresca. Due piccoli sarebbero in condizioni più gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: feriti otto bambini, due sono graviOtto bambini sono rimasti feriti in uno scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo.

Mazara del Vallo, auto contro scuolabus: otto bambini feriti. Due sono in condizioni graviOtto bambini sono rimasti feriti in un incidente a Mazara del Vallo, quando un'auto ha investito uno scuolabus.

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