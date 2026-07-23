Il 20 luglio, la Marina italiana ha fermato la petroliera MV South Star al largo della Sicilia. L’intervento è avvenuto con il pattugliatore ITS Thaon di Revel, supportato dall’elicottero NH90 imbarcato. La nave si trovava a sud-est dell’isola quando è stata abbordata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sequestri o motivazioni specifiche.

Il 20 luglio, la nave pattugliatore polivalente della Marina Militare Italiana ITS Thaon di Revel supportata dall'elicottero NH90 imbarcato, ha effettuato l'abbordaggio della petroliera MV South Star mentre la nave navigava a sud-est della Sicilia. L'ispezione, condotta nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Med Irini, aveva lo scopo di verificare la bandiera della nave, a seguito del sospetto che operasse sotto falso registro, pratica spesso associata alla flotta ombra russa. L'operazione sottolinea l'approccio sempre più attivo dell'Unione europea nell'applicazione delle sanzioni in mare. Al momento la petroliera si trova in porto a Tunisi e non è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sospetta petroliera della flotta ombra russa fermata al largo della Sicilia, l'intervento a bordo della Marina italiana

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