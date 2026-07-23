Nations League 2026 l’Italia Femminile di Volley batte l’Olanda | arriva la semifinale

L’Italia femminile di volley si è qualificata per la semifinale della Nations League 2026 battendo l’Olanda. La partita si è conclusa con una vittoria netta che ha permesso alla squadra italiana di accedere alla fase successiva del torneo. La gara si è svolta a Macao, dove le Azzurre hanno dimostrato una prestazione convincente. La qualificazione alla semifinale rappresenta un risultato importante nel percorso della nazionale in questa competizione.

Macao – Stacca il pass per la semifinale una perfetta Nazionale Italiana Femminile di Volley. Le Azzurre sono impegnate nella Nations League delle storiche vittorie e puntano al trionfo. Intanto proseguono il torneo e nella prima partita delle Finals di Macao vincono con l’Olanda 3-0 (25-21; 25-16; 25-16) ai quarti di finale. La prossima partita è in programma nella giornata di domani, ore 13,30 italiane, con la vincente tra Brasile e Giappone. Il tabellino, le dichiarazioni, i risultati e il programma delle partite – Fonte Federvolley (da federvolley.it). Il Tabellino: Italia – Olanda 3-0 (25-21; 25-16; 25-16) ITALIA: Sylla 11, Danesi 8, Antropova 16, Nervini 7, Fahr 10, Orro 5, Fersino (L), Giovannini, Spirito, Egonu 1, Cambi, Omoruyi 1. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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VNL Femminile 2026: Anna Danesi presenta le Finals di Macao

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