LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre a caccia della semifinale

Notizia in breve

Le azzurre sono in campo contro l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley. La partita si sta svolgendo in diretta, con le giocatrici italiane alla ricerca di un pass per la semifinale. La presentazione della Final Eight e le convocazioni sono state annunciate nelle ore precedenti. La gara rappresenta un passo decisivo per la squadra italiana nel torneo 2026.