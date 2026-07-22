LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre a caccia della semifinale
Le azzurre sono in campo contro l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley. La partita si sta svolgendo in diretta, con le giocatrici italiane alla ricerca di un pass per la semifinale. La presentazione della Final Eight e le convocazioni sono state annunciate nelle ore precedenti. La gara rappresenta un passo decisivo per la squadra italiana nel torneo 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight – Le convocate dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League di volley femminile. Le azzurre incominciano la propria avventura nella fase eliminazione diretta della massima competizione internazionale itinerante: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le Campionesse del Mondo cercheranno di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, quando fece da preludio all’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al trionfo iridato. Le ragazze del CT Julio Velasco scenderanno in campo a Macao (Cina) con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le oranje, settime nella fase a girone unico e già sconfitte nelle scontro diretto disputato a Brasilia un mese fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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