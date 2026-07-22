LIVE Italia-Olanda 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre travolgenti! E’ ancora semifinale

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 nella partita di Nations League femminile di volley, mantenendo la qualificazione in semifinale. La squadra ha vinto i set con punteggi di 25-16 e ha confermato la presenza tra le migliori otto del torneo. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La formazione italiana ha mostrato un gioco compatto e deciso, senza concedere punti alle avversarie nel secondo e nel terzo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight – Le convocate dell’Italia 25-16 Out Vos da zona 4 e l’Italia è in semifinaleeeeeeeeeeeeeeeeeee! 24-16 Vincente sulle mani del muro Omoruyi da zona 4 23-16 Invasione aerea Italia 23-15 La slash di Stuut 23-14 Diagonale di Dambrink da zona 2 23-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-13 Slash di Fahr 21-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-13 Errore al servizio Olanda 19-13 Bene la battuta olandese, Dambrink vincente da zona 2 19-12 Out Omoruyi, appena entrata, da zona 4 19-11 Parallela di Dambrink da zona 2 19-10... 🔗 Leggi su Oasport.it

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