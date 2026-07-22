LIVE Italia-Olanda 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre travolgenti! E’ ancora semifinale

Notizia in breve

L’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 nella partita di Nations League femminile di volley, mantenendo la qualificazione in semifinale. La squadra ha vinto i set con punteggi di 25-16 e ha confermato la presenza tra le migliori otto del torneo. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La formazione italiana ha mostrato un gioco compatto e deciso, senza concedere punti alle avversarie nel secondo e nel terzo set.