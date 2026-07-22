LIVE Italia-Olanda 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre travolgenti! E’ ancora semifinale
L’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 nella partita di Nations League femminile di volley, mantenendo la qualificazione in semifinale. La squadra ha vinto i set con punteggi di 25-16 e ha confermato la presenza tra le migliori otto del torneo. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La formazione italiana ha mostrato un gioco compatto e deciso, senza concedere punti alle avversarie nel secondo e nel terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight – Le convocate dell’Italia 25-16 Out Vos da zona 4 e l’Italia è in semifinaleeeeeeeeeeeeeeeeeee! 24-16 Vincente sulle mani del muro Omoruyi da zona 4 23-16 Invasione aerea Italia 23-15 La slash di Stuut 23-14 Diagonale di Dambrink da zona 2 23-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-13 Slash di Fahr 21-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-13 Errore al servizio Olanda 19-13 Bene la battuta olandese, Dambrink vincente da zona 2 19-12 Out Omoruyi, appena entrata, da zona 4 19-11 Parallela di Dambrink da zona 2 19-10... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Le AZZURRE volano alle FINALS: Italia-Cina 3-2 | Volleyball Nations League | DAZN
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleLe azzurre sono in campo contro l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley.
LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Orange tra le azzurre e la semifinaleLa squadra italiana di volley femminile, guidata dall’allenatore Felix Koslowski, ha un organico noto anche al pubblico italiano.
Temi più discussi: LIVE! Italia-Olanda: in palio c'è la semifinale di VNL 2026; VNL Finals: domani alle 10:00 i quarti Italia-Olanda; Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?.
Quarti di Finale - Volleyball Nations League Italia 2 Olanda 0 2° Set Live: 25 - 16 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA facebook
? Domani i quarti di finale a Macao Italia Olanda ore 10:00 federvolley.it/vnl-finals-dom… Anna Danesi youtube.com/watch?v=Mklq4U… #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | x.com
Italia-Olanda diretta Nations League volley femminile: segui i quarti di finale liveLe azzurre di Julio Velasco, campionesse in carica, debuttano nella fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo: in palio c'è la semifinale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Diretta Italia Olanda | Risultato live 2-0, streaming video tv: le azzurre dominano! (VNL 2026, 22 luglio)Diretta Italia Olanda streaming video tv: le azzurre sfidano le orange, già battute nel primo girone, nei quarti di finale della VNL 2026. ilsussidiario.net