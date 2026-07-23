A Firenze apre il primo punto vendita in Italia interamente dedicato al benessere, chiamato Benessity. Il negozio fa parte di Conad Nord Ovest e conta otto assunti, tra cui tre farmacisti. La nuova struttura si concentra su prodotti e servizi per la salute e il benessere, offrendo un'ampia gamma di articoli specifici. La scelta di Firenze segna il debutto di questa novità nel settore del commercio al dettaglio.

Conad Nord Ovest sceglie Firenze per lanciare il nuovo format Benessity, il primo punto vendita in Italia interamente dedicato al benessere. Un investimento che segna un’evoluzione della strategia del gruppo nella grande distribuzione e punta a presidiare un mercato in continua espansione, quello della salute, della prevenzione e della cura della persona. Il negozio aprirà oggi in piazza Pier Vettori 11 e rappresenta il debutto nazionale di un modello che integra alimentazione, nutraceutica, parafarmacia e servizi specialistici in un unico spazio. Benessity nasce infatti dall’esperienza maturata dal gruppo nel settore delle parafarmacie, una rete che oggi conta oltre 180 punti vendita in Italia, e amplia il tradizionale concetto di negozio trasformandolo in un luogo dedicato al benessere della persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce il primo Conad dedicato al benessere. Tra gli otto assunti anche tre farmacisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sport e inclusione: nasce playground alla primaria Frosini

Notizie e thread social correlati

Nasce il primo centro integrato dedicato al lutto, al trauma e all’educazione alla morteÈ stato inaugurato presso il Centro Ethos di Rimini un nuovo centro dedicato al lutto, ai traumi e all’educazione sulla morte.

A Roma nasce “Dal Basso”, il primo festival italiano dedicato allo yoga popolareA Roma si tiene il primo festival italiano dedicato allo yoga popolare, chiamato “Dal Basso”.

Temi più discussi: Nasce il primo Conad dedicato al benessere. Tra gli otto assunti anche tre farmacisti; Conad Nord Ovest, l’investimento: Riapriamo i market ex Realco tutelando tutti i posti attuali; Ex Realco, Conad avvia le riaperture dei punti vendita; Conad inaugura Benessity, il nuovo format retail dedicato alla salute.

Conad inaugura a Firenze ‘Benessity’, primo punto vendita interamente dedicato al benessereConad apre a Firenze il primo punto vendita Benessity, un nuovo format che riunisce in un’unica destinazione alimentazione, nutraceutica, salute, cura della persona e servizi specialistici. Il negozio ... foodaffairs.it

Apre a Firenze il primo Benessity Conad d'ItaliaApre domani a Firenze, in Piazza Pier Vettori 11, il primo punto vendita Benessity Conad: un nuovo concept di negozio che segna un passo inedito nella ... gonews.it