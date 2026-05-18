A Roma si tiene il primo festival italiano dedicato allo yoga popolare, chiamato “Dal Basso”. L’evento mira a proporre una versione diversa di questa pratica, lontana dagli stereotipi di immagini toniche e pose perfette spesso viste sui social. Il festival si concentra sull’aspetto accessibile e condiviso dello yoga, promuovendo sessioni aperte a tutti e incontri pubblici. L’iniziativa si svolge in diverse location della città e coinvolge istruttori e praticanti di varia provenienza.

L o yoga? Non è un interminabile di addominali scolpiti, leggings beige e verticali perfette al tramonto dove più che respirare, conta performare bene, essere flessibili, toniche, impeccabili. Sì, perché a forza di guardarlo su Instagram, ci siamo quasi dimenticati il senso di questa pratica millenaria, che è una pratica di ascolto, presenza e connessione tra mente e corpo. Così lo yoga, nato migliaia di anni fa in India come filosofia spirituale e disciplina interiore, ha finito per assomigliare sempre di più all’ennesimo standard estetico contemporaneo. Ma qualcosa, adesso, sta cambiando. Piccola guida yoga per superare i momenti di ansia e angoscia X Lo yoga diventa strumento sociale popolare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Roma nasce “Dal Basso”, il primo festival italiano dedicato allo yoga popolare

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