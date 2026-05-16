Nasce il primo centro integrato dedicato al lutto al trauma e all’educazione alla morte

È stato inaugurato presso il Centro Ethos di Rimini un nuovo centro dedicato al lutto, ai traumi e all’educazione sulla morte. Si chiama Passaggi ed è il primo centro integrato di questo tipo. La struttura si trova in via Ceccarelli 7 e si propone di offrire supporto attraverso una combinazione di pedagogia, psicologia, psicoterapia e linguaggi narrativi. L’obiettivo è accompagnare le persone nel percorso di elaborazione dei momenti difficili legati alla perdita e a temi connessi.

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