Nasce il primo centro integrato dedicato al lutto al trauma e all’educazione alla morte
È stato inaugurato presso il Centro Ethos di Rimini un nuovo centro dedicato al lutto, ai traumi e all’educazione sulla morte. Si chiama Passaggi ed è il primo centro integrato di questo tipo. La struttura si trova in via Ceccarelli 7 e si propone di offrire supporto attraverso una combinazione di pedagogia, psicologia, psicoterapia e linguaggi narrativi. L’obiettivo è accompagnare le persone nel percorso di elaborazione dei momenti difficili legati alla perdita e a temi connessi.
È stato inaugurato presso il Centro Ethos, in via Ceccarelli 7 a Rimini, Passaggi – Centro integrato per il lutto, il trauma e l’educazione alla morte: un’esperienza pionieristica e sperimentale che mette in dialogo pedagogia, psicologia, psicoterapia e linguaggi narrativi per accompagnare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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