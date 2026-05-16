Nasce il primo centro integrato dedicato al lutto al trauma e all’educazione alla morte

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato presso il Centro Ethos di Rimini un nuovo centro dedicato al lutto, ai traumi e all’educazione sulla morte. Si chiama Passaggi ed è il primo centro integrato di questo tipo. La struttura si trova in via Ceccarelli 7 e si propone di offrire supporto attraverso una combinazione di pedagogia, psicologia, psicoterapia e linguaggi narrativi. L’obiettivo è accompagnare le persone nel percorso di elaborazione dei momenti difficili legati alla perdita e a temi connessi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato inaugurato presso il Centro Ethos, in via Ceccarelli 7 a Rimini, Passaggi – Centro integrato per il lutto, il trauma e l’educazione alla morte: un’esperienza pionieristica e sperimentale che mette in dialogo pedagogia, psicologia, psicoterapia e linguaggi narrativi per accompagnare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano - Enoturismo, nasce la piattaforma per cantine e DOP

Video Milano - Enoturismo, nasce la piattaforma per cantine e DOP

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Violenza a scuola, Valditara: “Educazione al rispetto ed empatia al centro, dopo Pasqua via alla formazione docenti”

Nel quartiere San Sperato nasce il primo parco giochi dedicato alla comunitàIl delegato comunale Merenda: "La nuova area ludica è stata installata nella piazzetta antistante la chiesa, in un luogo centrale e facilmente...

Nasce il primo Centro Nazionale Biodiversità, 320 milioni investitiRoma, 22 mag. (askanews) – Duemila ricercatori, la metà donne, e un finanziamento di 320 milioni di euro per tre anni, dal 2023 al 2025. Nasce il National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo ... affaritaliani.it

nasce il primo centroMunicipio I Roma Centro e Manhattan firmano il primo protocollo di cooperazione(Adnkronos) – Il Municipio I Roma Centro e Manhattan firmano il primo Protocollo d’Intesa per la Cooperazione Culturale tra ... cremonaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web