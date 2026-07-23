È stato inaugurato 'Casa Roberto', un rifugio destinato a persone senza dimora. La struttura è stata realizzata in memoria del dottor Ansuini, con l’obiettivo di offrire un luogo di accoglienza e supporto. La casa si rivolge a individui che si trovano in condizioni di vulnerabilità e si impegna a fornire assistenza e servizi di base. L’apertura è avvenuta giovedì 23 luglio 2026 in una località della provincia di Pesaro e Urbino.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 23 luglio 2026 - Una casa per chi oggi non ce l’ha, ma anche un’eredità che continua a prendersi cura degli altri. Si chiamerà “Casa Roberto” la nuova struttura della Caritas diocesana che sorgerà in un’ala del seminario e porterà il nome del dottor Roberto Ansuini, storico medico dell’ospedale Santa Croce, presidente e anima dell’associazione Apito, scomparso il 12 dicembre 2025. Ansuini, che avrebbe compiuto 74 anni pochi giorni dopo, era stato per decenni un volto autorevole della Medicina interna e un riferimento della cardiologia territoriale fino al pensionamento, nel 2012. Ma la sua storia non si era mai esaurita dentro l’ospedale: uomo di scienza e di fede, aveva dedicato energie al volontariato, alla comunità di San Pio X, alla clownterapia e all ’accoglienza delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce 'Casa Roberto', un rifugio per chi non ha più nulla nel ricordo del dottor Ansuini

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