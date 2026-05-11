Nasce Casa Partenope nel bene confiscato il rifugio per donne vittime violenza

È stato inaugurato oggi “Casa Partenope”, una nuova struttura destinata ad accogliere donne vittime di violenza. La casa rifugio si trova in un bene confiscato alla criminalità organizzata e offre un luogo sicuro per chi ha subito abusi. La struttura è stata aperta ufficialmente e sarà gestita per fornire assistenza e supporto alle donne che ne hanno bisogno.

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Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi le donne vittime di violenza potranno trovare accoglienza a ‘Casa Partenope’, una casa rifugio realizzata in un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’iniziativa rientra nell’azione avviata dall’amministrazione comunale volta alla restituzione alla collettività del patrimonio sottratto alla criminalità per scopi di riuso sociale. Il bene è stato confiscato nel 2013 ad un esponente del clan Giuliano ed è stato assegnato alla cooperativa sociale Prodoos che, a febbraio 2024, ha stipulato la convenzione con il Comune, dando il via ai lavori di riqualificazione e all’accreditamento regionale. “Oggi è...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nasce Casa Partenope, nel bene confiscato il rifugio per donne vittime violenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una casa rifugio per le donne vittime di violenza, l'inaugurazione a CisternaL'intitolazione della sala polifunzionale a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, premio Nobel per la... Larino, nasce il nuovo rifugio per le vittime di violenza e abusi? Cosa scoprirai Come cambierà l'approccio dei Carabinieri verso le vittime di abusi? Chi ha finanziato concretamente la creazione di questo nuovo... Argomenti più discussi: Partenope, dietro le quinte del successo: Così portiamo il rugby nelle scuole di Napoli; Parto a sorpresa mentre sono in vacanza a Napoli: coppia di turisti torna al Cardarelli dopo due anni dalla nascita della bimba; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 8 a domenica 10 maggio; Weekend in famiglia a Napoli: attività e idee dall'8 al 10 maggio 2026. Bellissimo come secondo nome Partenope x.com Nasce Casa Partenope, nel bene confiscato il rifugio per donne vittime violenzaDa oggi le donne vittime di violenza potranno trovare accoglienza a 'Casa Partenope', una casa rifugio realizzata in un bene confiscato alla criminalità organizzata. (ANSA) ... ansa.it