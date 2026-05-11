Dal clan Giuliano a Casa Partenope | nasce il rifugio per le donne

Un edificio che un tempo ospitava il quartier generale del clan Giuliano è stato trasformato in un rifugio dedicato alle donne. La struttura, chiamata Casa Partenope, offrirà servizi di assistenza e supporto, gestiti da un ente pubblico e da associazioni specializzate. Sono stati definiti i ruoli di chi si occuperà dell’accoglienza e dell’assistenza, per garantire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

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? Punti chiave Come può un ex quartier generale del clan Giuliano proteggere le donne?. Chi gestirà concretamente i servizi all'interno di Casa Partenope?. Quali percorsi formativi aiuteranno le vittime a raggiungere l'indipendenza economica?. Dove si svilupperà il prossimo progetto contro le discriminazioni sessuali?.? In Breve Cooperativa Prodoos gestisce la struttura dopo la convenzione firmata nel febbraio 2024.. L'assessore Antonio De Iesu e la presidente Enza Amato hanno partecipato all'inaugurazione.. Il sistema territoriale comprende tre case rifugio e due strutture per vittime di tratta.. Il progetto prevede cinque case di semiautonomia e un hub con bistrot solidale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal clan Giuliano a Casa Partenope: nasce il rifugio per le donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nasce Casa Partenope, nel bene confiscato il rifugio per donne vittime violenzaTempo di lettura: 2 minutiDa oggi le donne vittime di violenza potranno trovare accoglienza a ‘Casa Partenope’, una casa rifugio realizzata in un... Napoli, il nuovo rifugio per le famiglie: nasce la Casa Ronald McDonaldUn nuovo pilastro di accoglienza per la pediatria d’eccellenza del Mezzogiorno sta per sorgere nel cuore di Napoli.