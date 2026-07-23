NASCAR | luglio termina tra la finale del In-Season Challenge e la Brickyard 400
A luglio si è conclusa la NASCAR Cup Series con due eventi principali. La settimana ha visto la finale dell’In-Season Challenge, seguita dalla tradizionale ‘Brickyard 400’ all’Indianapolis Motor Speedway. La gara ha chiuso il mese di corse prima di una pausa di una settimana per i team e i piloti.
Ultima prova del mese di luglio prima di un meritato riposo di una settimana per la NASCAR Cup Series con la prestigiosa ‘ Brickyard 400 ’ presso l’Indianapolis Motor Speedway. Le stock car tornano protagoniste nel catino di Speedway, casa della NTT IndyCar Series e della leggendaria Indy 500. L’evento, uno dei più importanti del campionato, segna anche la fine dell’edizione 2026 del ‘ NASCAR In-Season Challenge ’, speciale torneo che regolerà 1 milione di dollari al vincitore. La battaglia è riservata alla Ford Mustang #34 Front Row Motorsports di Todd Gilliland ed alla Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney. Il primo che dei due arriverà al traguardo domenica vincerà automaticamente tutto il montepremi indipendentemente dalla posizione d’arrivo del rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it
New York Mets Star Juan Soto Denies Strained Relationship With Francisco Lindor
Notizie e thread social correlati
NASCAR, la regular season continua in MichiganAl Michigan International Speedway si corre la quindicesima tappa della NASCAR Cup Series 2026.
NASCAR, pausa della regular season con l’All-Star RacePrima della prossima gara, la NASCAR Cup Series si fermerà per l’All-Star Race, un evento che si svolge a Dover.