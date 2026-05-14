NASCAR pausa della regular season con l’All-Star Race
Prima della prossima gara, la NASCAR Cup Series si fermerà per l’All-Star Race, un evento che si svolge a Dover. Questa competizione, che non influisce sulla classifica della regular season, si tiene ogni anno e prevede un premio di un milione di dollari per il vincitore. La gara rappresenta una delle tradizioni più attese nel calendario della serie.
Prima della Coca-Cola 600 di settimana prossima, la NASCAR Cup Series disputerà a Dover la tradizionale All-Star Race, competizione annuale non valida per la regular season che consegnerà 1 milione di dollari al vincitore. Per la prima volta l’evento si terrà nella ‘Monster Mile’, particolare impianto che sorge in quel di Dover. La pista in questione, short-track da un 1 miglio con quattro curve caratterizzate da una pendenza di 24 gradi, prende il posto di North Wilkesboro Speedway che tra qualche settimana tornerà di forza nel campionato con una propria competizione valida per la lotta al titolo. Dover, ovale che non è dotato di illuminazione artificiale, ospiterà la prima All-Star Race durante il pomeriggio dal 1991, manifestazione disputata al Charlotte Motor Speedway.🔗 Leggi su Oasport.it
NASCAR Fails So Bad They’re Hard to Watch
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