NASCAR la regular season continua in Michigan

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Michigan International Speedway si corre la quindicesima tappa della NASCAR Cup Series 2026. La gara si svolge questo fine settimana, con i piloti che si sfidano sulla pista in vista dei playoff. La competizione coinvolge diversi equipaggi, pronti a dar battaglia sul tracciato di oltre 2 miglia. La giornata prevede prove libere, qualifiche e la corsa principale, con i concorrenti che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

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Il Michigan International Speedway accoglie questo fine settimana la quindicesima tappa della NASCAR Cup Series 2026. La regular season entra nel vivo, i protagonisti della serie si apprestano per disputare l’unico round del calendario all’intero del veloce tracciato di due miglia. Kyle Larson (2016, 2017), Ryan Blaney (2021), Joey Logano (2013), Chris Buescher (2023), Tyler Reddick (2024) e Denny Hamlin (2025) spiccano nell’albo d’oro dell’annuale  ‘ FireKeepers Casino 400’. La velocissima pista americana, segnata da quattro curve con una pendenza costante di 18 gradi, ha storicamente regalato sorprese, un tracciato unico che fino a qualche anno fa poteva essere paragonato al solo Auto Club Speedway (California). 🔗 Leggi su Oasport.it

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