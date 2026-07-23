Napoli stop per Lucca | infortunio alla caviglia contro l’Arezzo

Durante il primo test amichevole della stagione contro l’Arezzo, un giocatore del Napoli ha dovuto lasciare il campo nel finale a causa di un infortunio alla caviglia. Si tratta di Lorenzo Lucca, che è stato costretto a uscire a causa di un problema fisico. La squadra non ha ancora fornito dettagli sulla gravità dell’infortunio o sui tempi di recupero. La partita si è conclusa con questa interruzione per il giocatore.

Tegola in casa Napoli durante il primo test amichevole della stagione contro l’Arezzo. Nel finale di gara, Lorenzo Lucca è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Per il centravanti azzurro si tratta di una distorsione alla caviglia destra. Il club ha diffuso una prima nota ufficiale per far luce sull’accaduto: “Lorenzo Lucca è uscito anzitempo dall’amichevole contro l’Arezzo per una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni.” Lo staff medico monitorerà la situazione nei prossimi giorni per scongiurare complicazioni e stabilire una tabella di marcia precisa per il rientro. L’obiettivo principale resta quello di restituire il prima possibile l’attaccante al tecnico Massimiliano Allegri, così da non rallentarne la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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