Santiago Gimenez si è infortunato alla caviglia durante una partita contro il Messico. L’attaccante dovrà restare fuori per circa due mesi. Lo scorso novembre aveva già subito un infortunio simile, con intervento artroscopico, e aveva ripreso ad allenarsi a metà marzo. Da allora, non ha segnato in campionato né in Coppa Italia, dove ha segnato un solo gol. La sua assenza si prolungherà fino a fine maggio.

Il periodo nero di Santiago Gimenez non conosce tregua. Un intero campionato senza trovare il gol con il Milan (un centro in Coppa Italia). L’infortunio alla caviglia nello scorso novembre, poi, con conseguente intervento di pulizia artroscopica e rientro a metà marzo. Infine, chiusa l’amarissima stagione rossonera, il Mondiale con il suo Messico e la speranza di tornare a essere il vero “Bebote“: niente da fare. In cinque partite mai titolare, in un’occasione in panchina dall’inizio a fine gara: 82 minuti di campo in totale, il verdetto. E nell’ultima uscita, quella del ko contro l’Inghilterra per 3-2 agli ottavi di finale, da subentrato, è arrivato anche un nuovo infortunio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infortunio alla caviglia con il Messico. Gimenez, altro stop: fuori quasi due mesi

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