Durante l’amichevole tra Napoli e Arezzo, Lorenzo Lucca è stato sostituito nel finale a causa di un infortunio. L’attaccante ha avvertito un problema fisico durante la partita, che si è conclusa con una sconfitta per 3-1 per la squadra ospite. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’entità dell’infortunio o sui tempi di recupero.

Lorenzo Lucca costretto al cambio nel finale di Napoli-Arezzo: l’attaccante accusa un problema fisico durante il match amichevole perso 1-3 dagli azzurri in ritiro a Dimaro. Lucca esce dal campo: l’infortunio nel finale. L’attaccante azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca verso la fine della gara contro l’Arezzo. Il problema fisico è sorto in maniera improvvisa, senza alcuno scontro di gioco evidente a provocarlo. Una situazione che si aggiunge alla serie di inconvenienti fisici già registrati nel ritiro estivo del Napoli a Dimaro durante questa preparazione. La partita si è rivelata complicata fin dall’inizio, con gli azzurri costretti a inseguire il risultato per tutta la gara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli-Arezzo, Lucca esce per infortunio: le prime sensazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritiro Napoli, Lucca esce anzitempo: Politano e Vergara ancora ai boxDurante il terzo giorno di ritiro a Dimaro, la squadra ha svolto allenamenti mattutini alla Ski.

Infortunio Ekhator, le primissime sensazioni dopo lo stop forzato di ieri: cosa filtra sul nuovo arrivatoEkhator si è infortunato ieri durante la partita contro il Basilea e ha dovuto lasciare il campo.

Temi più discussi: Nuove posizioni economiche ATA, ecco le graduatorie definitive [AGGIORNATO con rettifica BAT]; Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); Graduatorie GPS 2026: pubblicazione, esclusioni e reclami [Avvisi Uffici Scolastici]; Allegri prova il suo Napoli in vista dell’Arezzo, Buongiorno si opera.

Diretta Napoli-Arezzo 1-3, azzurri sconfitti a Dimaro nella prima amichevole stagionaleSesto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli, gli uomini di Max Allegri oggi alle 18 scenderanno in campo per la prima amichevole stagionale contro l'Arezzo. Per l'occasione ... ilmattino.it

Infortunio Lucca, stop durante Napoli-Arezzo per l'attaccante azzurroInfortunio per Lorenzo Lucca al minuto 85' della prima amichevole stagione del Napoli contro l'Arezzo. L'attaccante azzurro è entrato ad inizio ripresa e ha colpito anche ... ilmattino.it