napoli sorpreso a rubare nella auto in sosta arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni con precedenti è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare in un’auto in sosta. La Polizia di Stato lo ha fermato sul luogo e ha eseguito l’arresto. L’uomo è accusato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Sorpreso a rubare all’interno di un’autovettura in sosta. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Firenze, in zona stazione Garibaldi, hanno notato il predetto intento ad armeggiare all’interno di un veicolo in sosta, che presentava l’allarme sonoro attivo e una portiera aperta. In quei frangenti, il 45enne, avvedutosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, finché, con non poche difficoltà, non è stato bloccato dagli agenti e trovato in possesso di un cacciavite e di una torcia elettrica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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