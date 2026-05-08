Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina nel centro storico di Catania. L’uomo è accusato di aver rotto i finestrini di diverse auto parcheggiate in via Luigi Sturzo, tentando di rubare gli oggetti all’interno. L’intervento delle forze dell’ordine è stato scaturito da segnalazioni di cittadini che hanno assistito alle azioni dell’uomo, fermato poco dopo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid nel centro storico di Catania. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino ritenuto responsabile di una serie di danneggiamenti e tentativi di furto ai danni di alcune auto parcheggiate in via Luigi Sturzo, nel pieno centro storico di Catania. L’intervento è scattato dopo le segnalazioni di alcuni residenti che hanno notato l’uomo aggirarsi tra i veicoli in sosta con atteggiamento sospetto. In particolare, una donna avrebbe visto il soggetto rompere i finestrini delle automobili e rovistare all’interno degli abitacoli alla ricerca di oggetti di valore. L’intervento immediato delle volanti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, rompe i finestrini di alcune auto in sosta per rubare: arrestato dalla Polizia

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