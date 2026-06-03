Verona rumore di vetri infranti nella notte | 46enne sorpreso a saccheggiare le auto in sosta viene arrestato

Da virgilio.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Verona, un uomo di 46 anni è stato sorpreso mentre infrangeva i vetri di due auto parcheggiate. Dopo aver commesso il furto, è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’uomo è straniero e l’intervento ha evitato ulteriori danni. La polizia ha confermato l’arresto per furto aggravato.

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Un arresto per furto aggravato nella notte del primo giugno a Verona. Un cittadino straniero di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a infrangere i finestrini di due autovetture in sosta per sottrarre beni custoditi all’interno. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione di un residente, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e bloccare il responsabile. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte del primo giugno, intorno alle ore 22.45, in via Fiumicello, nel capoluogo scaligero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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