Napoli si fermano Buongiorno e Lucca | l' esito degli esami

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Buongiorno si è sottoposto a un intervento riuscito alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. Lorenzo Lucca ha subito una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore. Entrambi si sono sottoposti a esami che hanno confermato le rispettive diagnosi. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato tempi di recupero o ulteriori interventi.

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Per un intervento riuscito, c’è un altro infortunio. Se da un lato l’operazione a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro è filata liscia, dall’altro Lorenzo Lucca ha riportato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore. L’attaccante si è infortunato durante l’amichevole di ieri con l’Arezzo. I tempi di recupero di Buongiorno, operato oggi al Jean Mermoz Private Hospital di Lione, sono stimati in 3-4 mesi. Questo vuol dire che il Napoli dovrà intervenire sul mercato per un difensore, un’idea che comunque già era stata valutata da Giovanni Manna, che aveva provato a prendere Gila nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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