Tegola Ndicka l’esito degli esami | le ultime anche su Pellegrini e Koné

In casa giallorossa si registrano aggiornamenti importanti riguardo agli infortunati in vista dell’ultima partita di campionato contro l’Hellas Verona. L’esito degli esami effettuati su Ndicka ha rivelato un problema che potrebbe influenzare la sua disponibilità. Anche Pellegrini e Koné sono stati sottoposti a controlli medici, ma ancora non sono stati diffusi dettagli sui risultati. La situazione sanitaria dei giocatori resta sotto osservazione mentre si avvicina il match decisivo.

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Pessime notizie in casa giallorossa in vista dell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona: il bollettino medico. La Roma supera la Lazio nel derby della penultima giornata di Serie A e si avvicina alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi sono ora quarti in classifica, con due punti di vantaggio sull’accoppiata Como-Juventus quando mancano appena 90? al termine della stagione. Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio in vista del match contro gli scaligeri, però, ci sono pessime notizie in casa giallorossa: Evan Ndicka ha infatti riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro e non ci sarà domenica prossima. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tegola Ndicka, l’esito degli esami: le ultime anche su Pellegrini e Koné ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esamiCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Infortunio Mkhitaryan, UFFICIALE l’esito degli esami: tegola per Chivu in vista della Fiorentinadi Redazione Inter News 24Infortunio Mkhitaryan, tegola per l’Inter: risentimento per l’armeno che salterà la trasferta di Firenze e non solo. Roma, tegola per Gasperini: Dovbyk out per 4-6 settimane. L'esito degli esamiPiove sul bagnato per Gian Piero Gasperini, che sperava di riavere Artem Dovbyk già dopo la sosta e invece deve fare i conti con l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante ucraino. Secondo ... tuttomercatoweb.com