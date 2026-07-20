Il difensore del Napoli ha effettuato un consulto a Barcellona per il suo ginocchio destro. L’esito determinerà se sarà necessario un lungo stop, influenzando la stagione della squadra. L’esame segue la fine dei Mondiali e potrebbe portare a valutazioni sulle alternative disponibili in vista delle prossime partite. Il risultato del consulto sarà comunicato nelle prossime ore.

Il primo giorno dopo la fine dei Mondiali potrebbe già indirizzare la stagione di Alessandro Buongiorno e del Napoli. Il difensore torinese si è recato a Barcellona per un consulto che dovrà dissolvere i dubbi legati al suo ginocchio destro. Il professore Ramon Cugat, massimo esperto in traumatologia e chirurgia ortopedica, dovrà capire quali sono le reali problematiche e capire come intervenire sul tendine. Da una parte c'è l'ipotesi della terapia conservativa, che terrebbe fuori Buongionro per circa un mese e mezzo, dall'altra la temuta operazione, con stop di tre mesi. Al momento l'unica certezza è che il giocatore non si potrà mettere a disposizione di Max Allegri nemmeno per la seconda parte del ritiro estivo, prevista a Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli in ansia per Buongiorno, oggi l'esito del consulto per il ginocchio. Se sarà lungo stop, si studiano le alternative

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