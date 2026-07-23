napoli rao in prestito oneroso al pisa per un milione sky sport

Emanuele Rao sta per trasferirsi in prestito oneroso al Pisa, con un costo di un milione di euro. L’accordo tra le parti è ormai definito e l’esterno offensivo lascia il Napoli per approdare in Serie B. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con Rao che non si unisce al Palermo, come inizialmente sembrava possibile, ma sceglie di continuare in un’altra squadra di categoria inferiore.

Emanuele Rao è ormai vicinissimo a lasciare Napoli. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’esterno offensivo è ad un passo dal Pisa. L’ex Bari, quindi, proseguirà la sua carriera in Serie B ma non al Palermo, beffato proprio dai nerazzurri nelle ultime ore. Il trasferimento sarà effettuato con la formula del prestito oneroso da un milione di euro senza diritto di riscatto. Il Palermo, nelle ultime ore, aveva deciso di ritirarsi dalla corsa al calciatore e così ne ha approfittato il Pisa che ha trovato l’intesa con il club azzurro. Il Napoli dunque cede il classe 2006 in Serie B nell’ambito del percorso di crescita descritto da lui dal ds Manna che nel pomeriggio aveva preannunciato la sua cessione in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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