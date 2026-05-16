Pisa-Napoli De Bruyne recupera per la trasferta? Le ultime da Sky Sport

Kevin De Bruyne si prepara a scendere in campo per la trasferta di Pisa contro il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista belga si è ripreso dall’infortunio e sarà disponibile per la partita domenica alle 12:00 all’Arena Garibaldi. Resta ancora da decidere chi giocherà sulla corsia destra tra Spinazzola e Gutierrez, con il primo favorito al momento. La squadra sta completando gli ultimi allenamenti prima del match.

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Kevin De Bruyne recupera e gioca a Pisa: il centrocampista belga, riporta Sky Sport, sarà regolarmente a disposizione e in campo domenica 12:00 all’Arena Garibaldi, mentre resta incerto il ballottaggio sulla corsia destra tra Spinazzola e Gutierrez. De Bruyne torna disponibile: Conte ritrova la sua arma offensiva. Antonio Conte ha le sue carte in regola per la sfida di domenica. De Bruyne ha recuperato completamente e sarà schierato alle spalle di Hojlund insieme ad Alisson nel modulo 3-4-2-1 che il tecnico ha consolidato nelle ultime settimane. L’assenza di Politano, fermato dal giudice sportivo, non modifica i piani tattico-strategici azzurri: il belga rappresenta la soluzione già collaudata per alimentare l’attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, De Bruyne recupera per la trasferta? Le ultime da Sky Sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli-Torino, ci saranno Anguissa e De Bruyne? Le ultime di Sky Sport Napoli-Cremonese, Hojlund recupera in tempo? Le ultime da Sky SportRasmus Hojlund migliora fisicamente e resta in corsa per Napoli-Cremonese: secondo Sky Sport l’attaccante danese è stato convocato regolarmente, ma... A #Pisa il #Napoli deve blindare la zona Champions. #Conte suona l'adunata generale e si porta sul pullman pure lo squalificato #Politano. Modugno fa il punto: accantonati i Fab Four, tocca al tridente De Bruyne-Alisson-Hojlund (a secco da 6 gare). Sullo sfo x.com REPUBBLICA - Pisa-Napoli, De Bruyne pronto a tornare dal 1' e a lasciare il segno, le ultimeFocus del quotidiano La Repubblica su Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, pronto a tornare in campo titolare con il Pisa e a terminare la stagione in azzurro al meglio prima di affrontare il M ... napolimagazine.com Napoli | Di Lorenzo, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne: chi gioca e chi no contro il PisaPisa Napoli - Ultimi preparativi per il Napoli in vista della trasferta della 37^ giornata contro il Pisa, decisiva per ... fantamaster.it Post Match Thread: Napoli 2 - 3 Bologna reddit