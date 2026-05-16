Pisa-Napoli De Bruyne recupera per la trasferta? Le ultime da Sky Sport
Kevin De Bruyne si prepara a scendere in campo per la trasferta di Pisa contro il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista belga si è ripreso dall’infortunio e sarà disponibile per la partita domenica alle 12:00 all’Arena Garibaldi. Resta ancora da decidere chi giocherà sulla corsia destra tra Spinazzola e Gutierrez, con il primo favorito al momento. La squadra sta completando gli ultimi allenamenti prima del match.
Kevin De Bruyne recupera e gioca a Pisa: il centrocampista belga, riporta Sky Sport, sarà regolarmente a disposizione e in campo domenica 12:00 all’Arena Garibaldi, mentre resta incerto il ballottaggio sulla corsia destra tra Spinazzola e Gutierrez. De Bruyne torna disponibile: Conte ritrova la sua arma offensiva. Antonio Conte ha le sue carte in regola per la sfida di domenica. De Bruyne ha recuperato completamente e sarà schierato alle spalle di Hojlund insieme ad Alisson nel modulo 3-4-2-1 che il tecnico ha consolidato nelle ultime settimane. L’assenza di Politano, fermato dal giudice sportivo, non modifica i piani tattico-strategici azzurri: il belga rappresenta la soluzione già collaudata per alimentare l’attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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