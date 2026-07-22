rao al pisa il napoli fissa il prezzo del prestito secco

Notizia in breve

Il Napoli ha stabilito il prezzo per il prestito secco di Emanuele Rao. Il giovane attaccante potrebbe lasciare il club in questa finestra di mercato. La società è disponibile a favorire la sua crescita con un trasferimento temporaneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali destinazioni. Rao potrebbe quindi cambiare squadra per acquisire maggior esperienza e minuti in campo.