Rao al Pisa il Napoli fissa il prezzo del prestito secco
Il Napoli ha stabilito il prezzo per il prestito secco di Emanuele Rao. Il giovane attaccante potrebbe lasciare il club in questa finestra di mercato. La società è disponibile a favorire la sua crescita con un trasferimento temporaneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali destinazioni. Rao potrebbe quindi cambiare squadra per acquisire maggior esperienza e minuti in campo.
Il Napoli è pronto a favorire la crescita di Emanuele Rao attraverso una nuova esperienza lontano dall’azzurro. Il giovane attaccante può infatti lasciare il club in prestito durante questa sessione di mercato. La società continua a puntare sulle sue qualità. Lo dimostra il contratto in scadenza il 30 giugno 2030. L’obiettivo, però, è permettergli di trovare maggiore continuità e accumulare minuti importanti. Tra le squadre interessate c’è il Pisa di Paolo Bianco. Il club toscano cerca nuovi rinforzi per il reparto offensivo. La volontà è costruire una rosa capace di competere per la promozione in Serie A. Rao rappresenta quindi un profilo gradito. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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