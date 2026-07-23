Napoli presentata la seconda maglia 2026 27 | il tributo all’Argentina e a Maradona

Il Napoli ha svelato la seconda maglia per la stagione 202627, chiamata Away. La divisa è un omaggio all’Argentina e a Maradona, con dettagli che richiamano la cultura e il calciatore iconico. La presentazione ufficiale ha mostrato una maglia che combina elementi tradizionali con simboli dedicati alla storia del club e al suo legame con l’attaccante. La nuova divisa sarà in vendita a partire dalla prossima stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli ha presentato ufficialmente la nuova maglia Away per la stagione 202627, una divisa che va oltre l’aspetto sportivo e che racchiude un forte significato identitario. Nell’anno del Centenario, il club azzurro e EA7 hanno scelto di dedicare la seconda maglia a tutti i napoletani che vivono lontano dalla propria terra, ma che continuano a custodirne tradizioni, cultura e senso di appartenenza. La nuova divisa, denominata “ Nápoles “, celebra il profondo legame tra Napoli e l’Argentina, un rapporto costruito nel tempo grazie all’emigrazione italiana e diventato ancora più forte attraverso la figura immortale di Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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