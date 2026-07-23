La maglia Away 202627 del Napoli, realizzata con EA7, si chiama Nápoles ed è dedicata ai tifosi e ai napoletani all’estero. Il design si ispira all’Argentina e a Maradona, nel Centenario della storia del club. La maglia vuole rappresentare il legame tra la città e i suoi sostenitori, anche lontano da casa. È stata presentata come simbolo di identità e appartenenza.

Nel Centenario della sua storia, il Napoli sembra guardare lontano da casa, ma in realtà guarda molto vicino. La nuova maglia Away 202627, realizzata con EA7, si chiama Nápoles ed è dedicata a tutti i tifosi e ai napoletani che vivono all'estero ma continuano a portare con sé la propria identità. Un omaggio a un senso di appartenenz a che supera i confini geografici e trova in Argentina una delle sue espressioni più forti. Per questo la campagna di lancio è stata girata a Buenos Aires, tra alcuni dei luoghi simbolo della capitale come La Boca, Caminito, il Puente de la Mujer, la Casa Rosada e Plaza de Mayo. Tra le location c'è anche La Boca 5. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - La nuova maglia Away 2026/27 del Napoli è un omaggio all'Argentina e a Maradona

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JUVE: NUOVA MAGLIA 26/27, SIAMO ANDATI A VEDERLA

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Questa è Nápoles La nuova Maglia Away della @sscnapoli per la stagione 2026/27 #Napoli #DAZN x.com

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