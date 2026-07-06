Napoli presentata la maglia 2026 27 per il centenario | quando sarà messa in vendita FOTO

È stata presentata la maglia del Napoli per la stagione 202627, celebrativa del centenario del club. La nuova divisa, denominata Centenary Blue, riprende il design tradizionale e include il ritorno del simbolo storico, il Corsiero del Sole, che rappresenta il club dal 1926. La maglia sarà in vendita a partire dalla prossima stagione, con dettagli visibili anche in alcune immagini ufficiali.

Il Napoli presenta la maglia per il centenario con il ritorno del Corsiero del Sole, primo simbolo del club scelto nel 1926. La maglia Home 202627. Napoli maglia centenario: il Centenary Blue reinterpreta la tradizione. Gli azzurri celebrano cento anni di storia attraverso una divisa che fonde memoria e innovazione. Il progetto creativo nasce dalla collaborazione tra EA7 e Valentina De Laurentiis, guardando a uno dei capi più iconici della storia del club: la maglia del primo Scudetto con il suo azzurro inconfondibile. Il Centenary Blue rappresenta una tonalità speciale che reinterpreta la tradizione attraverso linguaggio contemporaneo. Il tessuto tecnico richiama visivamente la trama della storica lanetta, fondendo heritage e innovazione in un capo pensato per il campo e per il quotidiano dei tifosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Domani verrà presentata la maglia del Napoli, avendola vista posso dirvi come sarà: La maglia sarà azzurra, avrà la N del Napoli e come Sponsor avremo MSC, ovviamente anche qualcosa riguardo il centenario ed i numeri con il cognome dei giocatori. Vi as x.com

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